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Во Владивостоке вынесен приговор водителю, сбившему девушку-пешехода на острове Русском
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Во Владивостоке вынесен приговор водителю, сбившему девушку-пешехода на острове Русском 

Primpress 6 минут назад
Фото: Primpress
Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который в сентябре прошлого года, находясь за рулем автомобиля Toyota Mark II, совершил наезд на пешехода, сообщает PRIMPRESS.
Усатновлено, что фигурнат, проезжая нерегулируемый пешеходный переход напротив кампуса ДВФУ на острове Русском, не убедился в безопасности движения и совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по «зебре». В результате ДТП потерпевшая получила телесные повреждения, в т.ч. открытый перелом правой голени.
«Вину в содеянном фигурант признал в полном объеме, на стадии расследования дела он добровольно возместил пострадавшей расходы на лечение» — отметили в прокураторе Приморского края.
Суд признал его виновным в совершении указанного преступления, с учетом смягчающих обстоятельств и мнения потерпевшей, назначил подсудимому наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы и лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством сроком на два года.
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