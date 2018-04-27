Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днём, 26 апреля, в Новосильском районе Орловской области.
Сообщение об аварии поступило в ОДС ЦУКС в 14:09. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением и машина, вылетев в кювет, перевернулась.
В ликвидации аварии принимали участие силы и средства Новосильского местного пожарно-спасательного гарнизона. Спасен 1 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Сообщение На трассе Залегощь — Новосиль перевернулся «Ниссан» появились сначала на РИА 57.