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На трассе Залегощь — Новосиль перевернулся «Ниссан»
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На трассе Залегощь — Новосиль перевернулся «Ниссан» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днём, 26 апреля, в Новосильском районе Орловской области.
Сообщение об аварии поступило в ОДС ЦУКС в 14:09. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением и машина, вылетев в кювет, перевернулась.
В ликвидации аварии принимали участие силы и средства Новосильского местного пожарно-спасательного гарнизона. Спасен 1 человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.
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