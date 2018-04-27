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Фура сбила пешехода, который оказался ночью посредине Северного объезда
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Фура сбила пешехода, который оказался ночью посредине Северного объезда 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Ночью 27 апреля на Северном объезде грузовик Scania сбил мужчину — от полученных травм пешеход скончался на месте.
ДТП произошло в 0:50 на 75-м километре автодороги Северный оъезд в Мошковском районе Новосибирской области.
«Водитель 1974 года рождения двигался на грузовом автомобиле «Скания» со стороны города Новосибирска в сторону города Болотное. На 75-м километре он совершил наезд на пешехода.
Мужчина 1991 года рождения находился на середине проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм мужчина скончался на месте», — рассказал корреспонденту НГС рассказал инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня.
По информации ГИБДД, сейчас по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все детали произошедшего.
Ранее стало известно, что в ДТП на улице Волочаевской погиб водитель автомобиля «Хонда Цивик».
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