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Автомобилист спровоцировал аварию с «танком Т‐34» в Кургане
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Автомобилист спровоцировал аварию с «танком Т‐34» в Кургане 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: Газета 45
Необычное ДТП зафиксировали в Кургане, где водитель «Волги» врезался в памятник «Т‐34». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Происшествие зафиксировали вечером 26 апреля в Кургане.
За рулем автомобиля «ГАЗ» находился
50-летний
водитель. К счастью, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются
— городской отдел пропаганды управления ГИБДД (цитата по Ura.ru).
Пользователи «ВКонтакте» в шутку назвали виновником аварии водителя танка, который не уступил дорогу «Волге».
Несколько видов новой военной техники представят на Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. По центру столицы проедут боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК  «Тор-М2»
и автомобили
«Тайфун-К»
с колесной формулой 4×4.
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