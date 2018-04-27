Автомобилист спровоцировал аварию с «танком Т‐34» в Кургане

Необычное ДТП зафиксировали в Кургане, где водитель «Волги» врезался в памятник «Т‐34». Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Происшествие зафиксировали вечером 26 апреля в Кургане.

За рулем автомобиля «ГАЗ» находился

50-летний

водитель. К счастью, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП выясняются

— городской отдел пропаганды управления ГИБДД (цитата по Ura.ru).

Пользователи «ВКонтакте» в шутку назвали виновником аварии водителя танка, который не уступил дорогу «Волге».

Несколько видов новой военной техники представят на Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. По центру столицы проедут боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», ЗРК «Тор-М2»

и автомобили

«Тайфун-К»

с колесной формулой 4×4.