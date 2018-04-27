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В Кургане пьяный водитель «Волги» протаранил танк Т-34
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В Кургане пьяный водитель «Волги» протаранил танк Т-34 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кургане пьяный водитель «Волги» протаранил постамент памятника танку Т-34. Об этом сообщает местные СМИ со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.
Авария произошла 26 апреля, в 22:19. 50-летний водитель "Волги" протаранил высокий постамент памятника "Танк Т-34" на кольце возле торгового центра "ГиперСити".
"Водитель автомобиля ГАЗ-31029 был состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии не пострадал", — подтвердили информацию о ДТП в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции. Специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства города уже выезжали на место происшествия и оценили ущерб, причиненный памятнику:
"Поврежденная плитка будет восстановлена до 9 мая за счёт городского бюджета. В дальнейшем расходы будут предъявлены виновнику ДТП", — рассказали журналистам пресс-службе администрации города.
"В атаку шёл, решил на таран взять", "Трезвому это сделать нереально", — делятся своими комментариями местные пользователи соцсетей.
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