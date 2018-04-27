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Часть автомобилей Skoda будет выпускаться в Германии
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Часть автомобилей Skoda будет выпускаться в Германии 

Car.ru 16 минут назад
Фото: Car.ru
Skoda Auto заявила, о том что часть выпуска автомобилей будет теперь производится в Германии в городе Оснабрюке, пока не известно о выпуске каких марок идет речь.
Гендиректор Майер заявил о переносе производства в минувший четверг, но с чем это связано и какой объем авто будет перенесен не известно. Известно только то, что перенос будет частичным. И скажется ли это на качестве и количестве продаж машин данной марки пока не известно. Посмотри, время покажет, что из этого выйдет и будет ли это правильным решением Skoda.
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