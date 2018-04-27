Часть автомобилей Skoda будет выпускаться в Германии

Skoda Auto заявила, о том что часть выпуска автомобилей будет теперь производится в Германии в городе Оснабрюке, пока не известно о выпуске каких марок идет речь.

Гендиректор Майер заявил о переносе производства в минувший четверг, но с чем это связано и какой объем авто будет перенесен не известно. Известно только то, что перенос будет частичным. И скажется ли это на качестве и количестве продаж машин данной марки пока не известно. Посмотри, время покажет, что из этого выйдет и будет ли это правильным решением Skoda.