В Соль-Илецке 15-летний велосипедист получил контузию мозга в ДТП

26 апреля в Соль-Илецке в ДТП пострадал 15-летний подросток.

По предварительной информации полицейских, вечером около дома по адресу улица Вокзальная, 26 35-летний водитель «ВАЗ-21093» сбил подростка, который на велосипеде переезжал дорогу слишком близко к автомобилю.

Пострадавший доставлен в больницу с контузией головного мозга, ушибами и ссадинами грудной клетки.