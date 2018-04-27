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В Соль-Илецке 15-летний велосипедист получил контузию мозга в ДТП
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В Соль-Илецке 15-летний велосипедист получил контузию мозга в ДТП 

АиФ-Оренбург 52 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
26 апреля в Соль-Илецке в ДТП пострадал 15-летний подросток.
По предварительной информации полицейских, вечером около дома по адресу улица Вокзальная, 26 35-летний водитель «ВАЗ-21093» сбил подростка, который на велосипеде переезжал дорогу слишком близко к автомобилю.
Пострадавший доставлен в больницу с контузией головного мозга, ушибами и ссадинами грудной клетки.
Как сообщает пресс-служба УМВД области, обстоятельства происшествия продолжают выясняться, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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