На трассе Джубга-Сочи ГАЗель протаранила старый пост ДПС, погиб водитель

Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. По факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают причины и обстоятельства. За рулем автомобиля находился 26-летний водитель. Он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.

Сообщение об аварии в дежурную часть полиции поступило около 4 утра. ДТП произошло на 171 км. автодороги «Джубга-Сочи».

По предварительным данным, водитель ГАЗели не справился с управлением фургоном, совершая маневр поворота налево.

Контроль над автомобилем был потерян, машина въехала в дорожное ограждение, опрокинулась на бок и по инерции протаранила здание и опору недействующего поста ДПС