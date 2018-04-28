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На трассе Джубга-Сочи ГАЗель протаранила старый пост ДПС, погиб водитель
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На трассе Джубга-Сочи ГАЗель протаранила старый пост ДПС, погиб водитель 

Новая Кубань 14 минут назад
Фото: РИА 57
Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. По факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают причины и обстоятельства. За рулем автомобиля находился 26-летний водитель. Он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.
Сообщение об аварии в дежурную часть полиции поступило около 4 утра. ДТП произошло на 171 км. автодороги «Джубга-Сочи».
По предварительным данным, водитель ГАЗели не справился с управлением фургоном, совершая маневр поворота налево.
Контроль над автомобилем был потерян, машина въехала в дорожное ограждение, опрокинулась на бок и по инерции протаранила здание и опору недействующего поста ДПС.
— Сотрудники полиции на месте регулируют движение автотранспорта. Говорится в официальном релизе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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