На трассе Джубга-Сочи ГАЗель протаранила старый пост ДПС, погиб водитель 

Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. По факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают причины и обстоятельства. За рулем автомобиля находился 26-летний водитель. Он получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.
Сообщение об аварии в дежурную часть полиции поступило около 4 утра. ДТП произошло на 171 км. автодороги «Джубга-Сочи».
По предварительным данным, водитель ГАЗели не справился с управлением фургоном, совершая маневр поворота налево.
Контроль над автомобилем был потерян, машина въехала в дорожное ограждение, опрокинулась на бок и по инерции протаранила здание и опору недействующего поста ДПС.
— Сотрудники полиции на месте регулируют движение автотранспорта. Говорится в официальном релизе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.