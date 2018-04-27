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Полиция разыскивает сбежавшего после ДТП водителя ГАЗели
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Полиция разыскивает сбежавшего после ДТП водителя ГАЗели 

РИА 57 51 минуту назад
Фото: РИА 57
Сотрудниками ГИБДД проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установить местонахождение водителя автомобиля ГАЗ, спровоцировавшего аварию с двумя пострадавшими на трассе Орел — Тамбов.
ДТП случилось 25 апреля. Водитель «двенадцатой» врезался в стоящую на проезжей части ГАЗель. Фургон от удара выбросило с дороги. Пассажир ГАЗели попал в реанимационное отделение, водитель легковушки — в травматологию.
Как сообщили журналистам «Принт-ТВ» очевидцы. К иномарке, которая остановилась на месте происшествия, подошел мужчина. Он попросил закурить, а затем словно испарился. Это, вероятно, и был водитель ГАЗель, лишенный ранее прав.
Сообщение Полиция разыскивает сбежавшего после ДТП водителя ГАЗели появились сначала на РИА 57.
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