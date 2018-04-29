В Колпино пьяный водитель разбил «ГАЗель» и автобус

На Лагерном шоссе в Колпино произошла авария с участием легкового автомобиля, «ГАЗели» и автобуса, в результате которой очень серьезно пострадала легковушка, передают «Невские новости».

Как сообщает непосредственный участник аварии, управлявший грузовым автомобилем, во время остановки автобуса, он, убедившись в выполняемом маневре, пошел на обгон, как в этот момент автомобиль " Opel ", за рулем которого находился нетрезвый водитель, пошел в занос, собрав на себя грузовую машину и автобус.

В результате ДТП, легковушка практически полностью лишилась своей правой части и помяла заднюю.