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В Колпино пьяный водитель разбил «ГАЗель» и автобус
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В Колпино пьяный водитель разбил «ГАЗель» и автобус 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
На Лагерном шоссе в Колпино произошла авария с участием легкового автомобиля, «ГАЗели» и автобуса, в результате которой очень серьезно пострадала легковушка, передают «Невские новости».
Как сообщает непосредственный участник аварии, управлявший грузовым автомобилем, во время остановки автобуса, он, убедившись в выполняемом маневре, пошел на обгон, как в этот момент автомобиль "Opel", за рулем которого находился нетрезвый водитель, пошел в занос, собрав на себя грузовую машину и автобус.
В результате ДТП, легковушка практически полностью лишилась своей правой части и помяла заднюю.
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