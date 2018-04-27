Движение ограничено на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе из-за опрокидывания КамАЗа 

На западе столицы опрокинулся грузовик, на месте ДТП ограничено движение. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«На внутренней стороне 60 км МКАД произошло опрокидывание грузового автомобиля КамАЗ. Из кузова машины на две полосы проезжей части рассыпался песок. Движение транспорта ограничено тремя полосами дороги. Пострадавших в ДТП нет», — сказал собеседник агентства.
Источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что авария произошла в результате наезда КамАЗа на барьерное ограждение.