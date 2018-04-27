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МКАД парализовало после крупного ДТП
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МКАД парализовало после крупного ДТП 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Утром в пятницу, 27 апреля, на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе опрокинулся КамАЗ с песком. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В столичном управлении ГИБДД сообщили, из-за аварии движение пришлось на время ограничить.
Песок из грузовика рассыпался по двум полосам дороги, движение перекрыли по трем полосам, и на пяти километрах МКАД растянулась пробка. По данным «Интерфакса», КамАЗ перевозил строительный грунт.
В результате ДТП никто не пострадал. Правоохранители устанавливают причины аварии. Источник в экстренных службах рассказал агентству «Москва», что КамАЗ врезался в барьерное ограждение.
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