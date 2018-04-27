МКАД парализовало после крупного ДТП

Утром в пятницу, 27 апреля, на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе опрокинулся КамАЗ с песком. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

В столичном управлении ГИБДД сообщили, из-за аварии движение пришлось на время ограничить.

Песок из грузовика рассыпался по двум полосам дороги, движение перекрыли по трем полосам, и на пяти километрах МКАД растянулась пробка. По данным «Интерфакса», КамАЗ перевозил строительный грунт.