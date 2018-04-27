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МКАД парализован после крупного ДТП
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Движение на МКАД в районе Рублево-Успенского шоссе ограничено из-за опрокинувшегося Камаза 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Грузовик с песком опрокинулся в пятницу на Московской кольцевой автодороге (МКАД) в районе Рублево-Успенского шоссе, в результате аварии движение ограничено. Об этом сообщили ТАСС столичного управления ГИБДД.
"На внутренней стороне 60-го километра МКАД опрокинулся грузовой автомобиль Камаз с песком. В результате песок из грузовика рассыпался по двум полосам дороги. Движение по трем полосам МКАД временно ограничено", — сказал собеседник агентства.
В аварии никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пробка в районе ДТП растянулась на 5 км.
ТАСС: последние новости
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