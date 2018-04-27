Сбитый пешеход в Ижевске, президент России на «солнцемобиле» и дети с Трампом: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня пятница, 27 апреля, но официальная трудовая неделя закончится только завтра. «Сусанин» предлагает традиционный утренний обзор новостей.

Сбитый пешеход:

Поздно вечером в четверг, 26 апреля, на улице Карла Маркса в Ижевске в результате ДТП сбили пешехода. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС ВКонтакте, человека сбили насмерть. Подробности происшествия выясняются.

Новый светофор:

Пешеходный переход через переулок Широкий в Ижевске у ТЦ «Сигма» оборудовали светофором. Раньше здесь была нерегулируемая «зебра», и водителям приходилось пропускать пешеходов, а потом через 20 м оказываться на регулируемом перекрёстке с улицей Пушкинской.

После установки невысоких пешеходных светофоров движение пешеходов на тротуаре поддалось контролю. Водители беспрепятственно могут попасть на перекрёсток во время «зелёного сигнала», не опасаясь, что невнимательный пешеход решит перебежать по «зебре» ему наперерез.

Участники команды Polytech Solar представили президенту России Владимиру Путину первый отечественный «солнцемобиль». Как отмечает L!FE, главной особенностью такого устройства являются установленные на крыше солнечные панели, заряжающие аккумуляторы прямо во время движения.

Руководитель команды Polytech Solar предложил Владимиру Путину прокатиться на авто. Президент ответил: «Да, почему нет?». Он также расписался на «солнцемобиле» и пожелал удачи.

Отмечается, что зарядки авто хватит примерно на 550 км, если поездка будет проходить, например, в ночное время. Максимальная скорость, которую способен развить «солнцемобиль», составляет 120 км/ч.

Дети в Белом доме:

Дети журналистов президентского пула ведут себя куда лучше, чем их родители, заявил президент США Дональд Трамп

«Вообще-то дети мне задают куда лучшие вопросы, если правду сказать. Ваши родители сейчас ведут себя очень мило, просто поверить не могу! Не хотят оконфузиться перед вами. Понимаете? Они такие милые, просто не могу поверить!», — приводит L!FE слова Трампа.

Президент также спросил, стоит ли выгнать родителей-журналистов из Овального кабинета, пока идёт встреча. Дети ответили, что стоит. Фото президента США в окружении детей разместил в своём «Твиттере» фотограф вашингтонского бюро «The New York Times» Даг Миллс. Многие пользователи отметили отсутствие на фото чернокожих детей.