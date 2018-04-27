Нетрезвый пензенский водитель пытался уйти от погони и снес дорожный знак

В Пензе сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем. Мужчина пытался уйти от преследования, но врезался в дорожный знак. Об этом сообщило ИА «Пенза‐Пресс» со ссылкой на пресс‐службу регионального управления ГИБДД.

Накануне днем сотрудники ДПС заметили в городе подозрительный автомобиль Lada Kalina и начали его преследовать. Просьбы остановиться водитель игнорировал.

Во время погони водитель грубо нарушал Правила дорожного движения, неоднократно выезжая на сторону дороги, предназначенную для встречного движения

— пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В результате на перекрестке легковушка влетела в дорожный знак. После этого водитель попытался сбежать от сотрудников ГАИ. Его удалось задержать, применив физическую силу. Выяснилось, что машиной управлял 40-летний пьяный мужчина. Ранее он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Заведено дело.

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