Ещё
Нетрезвый пензенский водитель пытался уйти от погони и снес дорожный знак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нетрезвый пензенский водитель пытался уйти от погони и снес дорожный знак 

360tv.ru 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе сотрудники ГАИ устроили погоню за пьяным водителем. Мужчина пытался уйти от преследования, но врезался в дорожный знак. Об этом сообщило ИА «Пенза‐Пресс» со ссылкой на пресс‐службу регионального управления ГИБДД.
Накануне днем сотрудники ДПС заметили в городе подозрительный автомобиль Lada Kalina и начали его преследовать. Просьбы остановиться водитель игнорировал.
Во время погони водитель грубо нарушал Правила дорожного движения, неоднократно выезжая на сторону дороги, предназначенную для встречного движения
— пресс-служба регионального управления ГИБДД.
В результате на перекрестке легковушка влетела в дорожный знак. После этого водитель попытался сбежать от сотрудников ГАИ. Его удалось задержать, применив физическую силу. Выяснилось, что машиной управлял 40-летний пьяный мужчина. Ранее он уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Заведено дело.
На Кубани молодой человек прокатился на машине по ночной трассе с пистолетом в руках. Видеозапись опасной поездки появилась в Сети.
360tv.ru: последние новости
Момент аварии с груженным песком «КамАЗом» попал на видео «Мост глупости» в Петербурге обзавелся новыми знаками после 147‐й застрявшей «Газели» Обгоревшие тела двух детей нашли в нижегородском овощехранилище
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МКАД парализовало после крупного ДТП11
«Мост глупости» калечит машины7
Лишать прав начнут по новой статье
Они это сделали: тест-драйв лучшего кроссовера планеты2
Казахстан закрыл границу с Россией81
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение