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В Пензе погоня ДПС за пьяным водителем закончилась сбитым дорожным знаком
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В Пензе погоня ДПС за пьяным водителем закончилась сбитым дорожным знаком 

PNZdrive 14 минут назад
Фото: PNZdrive
Водитель автомобиля марки «Lada Kalina» протаранил столб с дорожными знаками на улице Калинина в Пензе, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Об этом сообщает отдел пропаганды регионального Управления ГИБДД. По данным ведомства, 26 апреля около 12:30 сотрудникам пензенской Госавтоинспекции сообщили, что по городу ездит автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находится пьяный водитель. Инспекторы ДПС заметили указанный автомобиль на улице Салтыкова Щедрина.
Требования сотрудников Госавтоинспекции остановиться автомобилист проигнорировал, попытавшись скрыться. Стражам порядка пришлось организовать преследование, во время которого водитель «Лады» грубо нарушал ПДД, неоднократно выезжая на «встречку».
«На перекрестке улиц Калинина — Красная Горка водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак. После происшествия водитель продолжал противоправные действия, пытаясь покинуть место ДТП и не реагируя на законные требования сотрудников полиции. В связи с чем, сотрудниками Госавтоинспекции в соответствии с законом о Полиции была применена физическая сила и специальные средства», — добавили в управлении.
Выяснилось, что за рулем вазовской легковушки находился мужчина 1977 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В отношении водителя возбуждено дело в соответствии со статьей 264.1 УК РФ: ранее он уже привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом виде.
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