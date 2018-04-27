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«Почти кабриолет»: в маршрутке без окна водитель перевозил ростовчан
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«Почти кабриолет»: в маршрутке без окна водитель перевозил ростовчан 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В донской столице пассажиры прокатились в микроавтобусе с выбитым задним стеклом. Инцидент произошел днем накануне, 26 апреля. Пассажирский транспорт с необычной вентиляцией, курсирующий по маршруту № 113 «ГПЗ-10 — Мега», сфотографировали очевидцы.
На кадре, выложенном в Сеть, видно, что в салоне много людей. Некоторые пассажиры едут стоя.
— Это кондиционер, — прокомментировал фотографию Владислав Кузьминых.
Другой член сообщества сравнил маршрутку с кабриолетом.
— Проезд повысили, а как ездили грязные маршрутки-развалюхи, так и ездят, — возмутился автор снимка.
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