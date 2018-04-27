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ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло у Гренадерского моста
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ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло у Гренадерского моста 

Ivyborg.ru 14 минут назад
Со слов очевидцев автомобиль «Шевроле» задел мотоцикл «Ямаха» по касательной, от чего тот наехал на бордюр и врезался в столб.
По предварительной информации скорая увезла байкера с повреждениями плеча и ноги.
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