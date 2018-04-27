ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло у Гренадерского моста

Со слов очевидцев автомобиль « Шевроле » задел мотоцикл «Ямаха» по касательной, от чего тот наехал на бордюр и врезался в столб. По предварительной информации скорая увезла байкера с повреждениями плеча и ноги.