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В Башкирии в ДТП с КамАЗом на встречке ранен водитель «девятки»
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В Башкирии в ДТП с КамАЗом на встречке ранен водитель «девятки» 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Ночью 26 апреля в ДТП с КамАЗом в Кугарчинском районе пострадал водитель жигулей девятой модели. Об этом сообщил начальник УГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов. Авария произошла ночью в Кугарчинском районе на 357 км автодороги Магнитогорск-Ира. 43-летний житель района, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не рассчитал безопасное расстояние. «Девятка» столкнулась по касательной со встречным КамАЗом. В результате водитель жигулей с травмами доставлен в больницу. За сутки 26 апреля на дорогах республики зарегистрировано семь автоаварий, в которых семь человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 2700 нарушений ПДД, задержали 35 нетрезвых водителей.
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