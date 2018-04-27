В Башкирии в ДТП с КамАЗом на встречке ранен водитель «девятки» 

Ночью 26 апреля в ДТП с КамАЗом в Кугарчинском районе пострадал водитель жигулей девятой модели. Об этом сообщил начальник УГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов. Авария произошла ночью в Кугарчинском районе на 357 км автодороги Магнитогорск-Ира. 43-летний житель района, управляя автомобилем ВАЗ-2109, не рассчитал безопасное расстояние. «Девятка» столкнулась по касательной со встречным КамАЗом. В результате водитель жигулей с травмами доставлен в больницу. За сутки 26 апреля на дорогах республики зарегистрировано семь автоаварий, в которых семь человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 2700 нарушений ПДД, задержали 35 нетрезвых водителей.