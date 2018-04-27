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Нетрезвых водителей будут вылавливать в эти выходные в Кургане
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Нетрезвых водителей будут вылавливать в эти выходные в Кургане 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
28 апреля сотрудники ГИБДД проверят, в каком состоянии ездят курганские водители. Операция пройдет перед майскими праздниками. Полицейские просят не быть равнодушными и пешеходов, и родственников автолюбителей, которые могут сесть за руль пьяными: если вы увидели, что водитель в нетрезвом состоянии садится за руль, сообщите о данном факте в дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефонам: 25-64-90, 25-65-72.
Всего с начала апреля сотрудники Госавтоинспекции на дорогах региона задержали более 270 водителей, которые выпили перед поездкой или отказались пройти медицинское освидетельствование.
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