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Полицейские поймали 36 водителей большегрузов, игнорирующих знаки
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Полицейские поймали 36 водителей большегрузов, игнорирующих знаки 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
УГИБДД УМВД России по Орловской области отчиталось об итогах одного дня борьбы с грузовиками, которым в весеннее время ограничивают движение. За 25 апреля выявлено 36 фактов несоблюдения водителями большегрузов требований запрещающих дорожных знаков. Составлены протоколы об административном нарушении.
Как отметили в ведомстве, под тяжестью фур автодороги быстро разрушаются. В результате на полотне образуются многочисленные трещины, выбоины, проломы, пластические деформации покрытия, появляется колейность. Все это создает реальную угрозу безопасности дорожного движения. Рейды, в том числе и по большегрузам-нарушителям, проводятся регулярно.
Так, с начала 2018 года в Орловской области сотрудниками дорожно-патрульной службы пресечено 1001 нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Составлено 311 административных материалов за нарушение требований дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Напомним, в середине апреля в Сети появилась видеозапись о «дороге в ад». Полотно буквально раздавлено и покрошено фурами и другой тяжелой сельскохозяйственной техникой. Легковушки вынуждены с риском пробираться по обочинам. Движение школьного автобуса по одному из наиболее опасных участков было запрещено. Госавтоинспекция посоветовала водителям личного транспорта выбирать иные маршруты. А таких страдающих в осенне-весеннее время дорог в Орловской области немало.
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