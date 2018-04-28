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В Самаре в ДТП с трамваем и автомобилем УАЗ погиб человек
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В Самаре в ДТП с трамваем и автомобилем УАЗ погиб человек 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: progorodsamara.ru
При ДТП погиб человек в возрасте около 58 лет, находившийся в отечественном внедорожнике.
Случившееся нашло отражение в соцсетях. Судя по размещенным очевидцами фотографиям, в ДТП участвовал трамвай маршрута № 24. Пострадал ли кто-то из находившихся в нем людей, пока неизвестно.
В связи с ДТП на ул. Ташкентской трамваи встали в оба направления.
В поисковике "Яндекс" на карте Самара на перекрестке отмечено место ДТП. На Московском шоссе обозначена автомобильная пробка по направлению «в город» от ул. Алма-Атинской до ул. Ташкентской.
Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются. Официальной информации о ДТП пока не поступало.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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