Движение в районе Рублевки восстановили после опрокидывания самосвала с песком. Видео

Дорожные службы и инспекторы восстановили движение в районе Рублевского шоссе, где ранее перевернулся «КамАЗ» с песком. Видео с места происшествия опубликовал «360».

В пресс-службе ГИБДД по столице сообщили, что инцидент произошел в пятницу, 27 апреля, в 06:00. Грузовик перевернулся на 60-м километре. Сотрудники ЦОДД уже убрали перевернувшийся самосвал. Обошлось без пострадавших.

В настоящее время закрыта только одна полоса для движения транспорта. На кадрах видно, что на дорожном полотне остался песок с глиной. В ближайшее время коммунальщики должны его убрать.

Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовик перевернулся на северо‐востоке Москвы. Инцидент произошел вблизи крупного торгового центра «Золотой Вавилон».