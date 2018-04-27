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Движение в районе Рублевки восстановили после опрокидывания самосвала с песком. Видео
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Движение в районе Рублевки восстановили после опрокидывания самосвала с песком. Видео 

360tv.ru 54 минуты назад
Дорожные службы и инспекторы восстановили движение в районе Рублевского шоссе, где ранее перевернулся «КамАЗ» с песком. Видео с места происшествия опубликовал «360».
В пресс-службе ГИБДД по столице сообщили, что инцидент произошел в пятницу, 27 апреля, в 06:00. Грузовик перевернулся на 60-м километре. Сотрудники ЦОДД уже убрали перевернувшийся самосвал. Обошлось без пострадавших.
В настоящее время закрыта только одна полоса для движения транспорта. На кадрах видно, что на дорожном полотне остался песок с глиной. В ближайшее время коммунальщики должны его убрать.
Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее грузовик перевернулся на северо‐востоке Москвы. Инцидент произошел вблизи крупного торгового центра «Золотой Вавилон».
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