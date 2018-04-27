В Азовском районе задержали водителя, насмерть сбившего ребенка

В Ростовской области 12-летний ребенок попал под колеса автомобиля и погиб. Водитель скрылся с места происшествия. Трагедия произошла накануне около 10 часов вечера на девятом километра трассы Ростов — Азов.

— 32-летняя женщина вместе с сыном приехала из Ростова на междугороднем автобусе. Они вышли в районе села Кулешовка и хотели перебежать дорогу в неосвещенном месте, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В это время по дороге ехал автомобиль Lada Priora. Под его колеса и попали мать и ребенок. Школьник погиб на месте, женщине оказали первую помощь очевидцы происшествия. Затем ее госпитализировали.

Через несколько часов после трагедии полицейские задержали 20-летнего водителя «Лады» в районе поселка Высочино. Его доставили в отдел полиции.