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Задержан водитель, сбивший женщину с ребёнком на трассе «Ростов — Азов»
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Задержан водитель, сбивший женщину с ребёнком на трассе «Ростов — Азов» 

Ростовские Вести 26 минут назад
Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Азовский» в течение нескольких часов установили и задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 22 часов на 9 километре автодороги «Ростов — Азов» (Азовский район, район села Кулешовки). По предварительной информации, 32-летняя женщина с 12-летним ребенком приехали из города Ростова-на-Дону на междугороднем общественном транспорте, затем они стали перебегать через дорогу в неосвещенном месте, где на них совершил наезд автомобиль Лада Приора. После ДТП водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказали помощь очевидцы происшествия. Ребенок погиб на месте, женщина была госпитализирована. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД опросили свидетелей, провели комплекс необходимых мероприятий. По горячим следам сотрудники полиции задержали 20-летнего водителя Лады Приора в районе поселка Высочино (Азовский район). Сейчас мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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