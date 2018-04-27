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32-летний житель Кулебак осужден за ДТП с пострадавшим
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32-летний житель Кулебак осужден за ДТП с пострадавшим 

Newsroom24 21 минуту назад
Фото: Newsroom24
В марте 2018 года приговором Навашинского районного суда осужден 32-летний житель города Кулебаки, совершивший ДТП, в котором пострадал человек.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Судом установлено, что 10 августа 2016 года около девяти часов вечера мужчина, управляя автомашиной ВАЗ на трассе Владимир-Муром-Арзамас на территории Навашинского района, выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомашиной под управлением местного жителя, в результате чего, тот получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель житель Кулебак с места происшествия скрылся.
Вину в совершении преступления водитель не признал, заявив о том, что автомашиной не управлял и в период ДТП находился в другом месте.
В ходе судебного заседания государственным обвинителем суду представлены неопровержимые доказательства виновности водителя.
Суд критически отнесся к доводам подсудимого, не приняв их во внимание и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии поселении, с лишением права заниматься определенной деятельностью на 3 года.
С виновного лица в пользу потерпевшего взыскано в возмещение компенсации морального вреда 300 тысяч рублей.
Приговор суда обжалован стороной защиты и до настоящего времени в законную силу не вступил.
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