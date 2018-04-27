Год в колонии проведет житель Кулебак за совершенное ДТП

Суд вынес приговор 32-летнему жителю города Кулебаки, который устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает областная прокуратура.

Установлено, что 10 августа 2016 года около девяти часов вечера мужчина, управляя автомобилем ВАЗ , выехал на встречную полосу на трассе Владимир-Муром-Арзамас в Навашинском районе. Там он совершил столкновение, в котором серьезно пострадал водитель другого автомобиля.

Виновник ДТП с места аварии скрылся, а после задержания утверждал, что машиной не управлял и в момент происшествия находился в другом месте. Тем не менее, в суде были представлены неопровержимые доказательства виновности водителя.

Суд назначил жителю Кулебак наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии поселении. С виновного взыскано 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда.

Приговор суда обжалован стороной защиты и в законную силу пока не вступил.