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Год в колонии проведет житель Кулебак за совершенное ДТП
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Год в колонии проведет житель Кулебак за совершенное ДТП 

Vgoroden.ru 15 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Суд вынес приговор 32-летнему жителю города Кулебаки, который устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает областная прокуратура.
Установлено, что 10 августа 2016 года около девяти часов вечера мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на встречную полосу на трассе Владимир-Муром-Арзамас в Навашинском районе. Там он совершил столкновение, в котором серьезно пострадал водитель другого автомобиля.
Виновник ДТП с места аварии скрылся, а после задержания утверждал, что машиной не управлял и в момент происшествия находился в другом месте. Тем не менее, в суде были представлены неопровержимые доказательства виновности водителя.
Суд назначил жителю Кулебак наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии поселении. С виновного взыскано 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего в качестве компенсации морального вреда.
Приговор суда обжалован стороной защиты и в законную силу пока не вступил.
Как сообщалось ранее, «Вольво» снес погрузчик в Дзержинске.
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