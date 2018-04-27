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«Тойоту» выбросило с Советского шоссе после столкновения со встречной машиной
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«Тойоту» выбросило с Советского шоссе после столкновения со встречной машиной 

ngs.ru 24 минуты назад
Фото: ngs.ru
Утром 27 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе города столкнулись автомобили Toyota Probox и Mazda — от удара «Тойоту» выкинуло на обочину.
ДТП случилось около 10:30 недалеко от остановки «Помидорово».
«Toyota Probox двигался по Советскому шоссе в сторону Советского района Новосибирска, Mazda во встречном направлении. При развороте Mazda не пропустила «Тойоту» — и произошло столкновение. «Тойоту» от удара вынесло на обочину», — описали ДТП аварийные комиссары службы «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД.
23 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась медицинская помощь.
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