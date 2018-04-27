«Тойоту» выбросило с Советского шоссе после столкновения со встречной машиной

Утром 27 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе города столкнулись автомобили Toyota Probox и Mazda — от удара «Тойоту» выкинуло на обочину.

ДТП случилось около 10:30 недалеко от остановки «Помидорово».

«Toyota Probox двигался по Советскому шоссе в сторону Советского района Новосибирска, Mazda во встречном направлении. При развороте Mazda не пропустила «Тойоту» — и произошло столкновение. «Тойоту» от удара вынесло на обочину», — описали ДТП аварийные комиссары службы «Автоспас».

По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД