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Разбитые «Фольксвагены» превратят в чехлы для iPhone
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Разбитые «Фольксвагены» превратят в чехлы для iPhone 

Motor.ru 9 минут назад
Фото: Motor.ru
Шведское подразделение Volkswagen совместно с агентством NordDDB выпустит лимитированную серию чехлов для iPhone 8. Они будут сделаны из кузовных панелей автомобилей, побывавших в авариях по вине водителей, которые писали сообщения или разговаривали за рулем.
«Мы знаем как это бывает: внезапно взял телефон, чтобы позвонить или написать кому-то, — говорит бренд-менеджер стокгольмского офиса Volkswagen Юхан Карлссон — однако важно помнить, что вероятность попасть в аварию сразу увеличивается в 23 раза». По мнению Карлссона, чехол будет «молчаливым напоминанием» о необходимости следить за дорогой.
Всего планируется выпустить 153 чехла. Для их изготовления будет использоваться листовой металл от автомобилей, разбитых в первый месяц действия закона, запрещающего пользоваться телефоном за рулем. Вырученные от продажи средства — цена чехла составил 599 шведских крон (4400 рублей по текущему курсу) — будут переданы благотворительной организации Trafikskadefonden. Она помогает жертвам ДТП.
В феврале компания Chevrolet выпустила защитный чехол для Corvette, выполненный в виде гоночной модификации купе. Он предназначен для использования внутри помещений и стоит 1205 долларов (75,5 тысячи рублей).
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