Разбитые «Фольксвагены» превратят в чехлы для iPhone

Шведское подразделение Volkswagen совместно с агентством NordDDB выпустит лимитированную серию чехлов для iPhone 8. Они будут сделаны из кузовных панелей автомобилей, побывавших в авариях по вине водителей, которые писали сообщения или разговаривали за рулем.

«Мы знаем как это бывает: внезапно взял телефон, чтобы позвонить или написать кому-то, — говорит бренд-менеджер стокгольмского офиса Volkswagen Юхан Карлссон — однако важно помнить, что вероятность попасть в аварию сразу увеличивается в 23 раза». По мнению Карлссона, чехол будет «молчаливым напоминанием» о необходимости следить за дорогой.

Всего планируется выпустить 153 чехла. Для их изготовления будет использоваться листовой металл от автомобилей, разбитых в первый месяц действия закона, запрещающего пользоваться телефоном за рулем. Вырученные от продажи средства — цена чехла составил 599 шведских крон (4400 рублей по текущему курсу) — будут переданы благотворительной организации Trafikskadefonden. Она помогает жертвам ДТП.