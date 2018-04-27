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Volkswagen сделал из разбитых в ДТП автомобилей чехлы для смартфонов iPhone
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Volkswagen сделал из разбитых в ДТП автомобилей чехлы для смартфонов iPhone 

За рулем Кубань 25 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Как всем известно, телефон в руке водителя представляет большую опасность. Даже если на секунды отвлечься от дороги, например, на написание смс, можно попасть с серьёзное ДТП или сбить пешехода. Но, к сожалению, не смотря на то, что все это знают, количество водителей, пользующихся телефонами в процессе вождения не уменьшается. В Швеции, например, серьёзно штрафуют автолюбителей, которые управляют машиной с телефоном в руке, но ДТП из-за использования смартфона продожают фиксироваться. Поэтому в компании Volkswagen решили воздействовать на водителей с помощью… самих смартфонов.
Шведский офис Volkswagen, в партнерстве с компанией NordDDB, представил оригинальные чехлы для сматфонов Apple iPhone 8 — они сделаны из металлических частей автомобилей, которые были разбиты в ДТП, произошедших именно из-за использования водителем телефона за рулём. Менеджер «Volkswagen Стокгольм» Йохан Карлссон отметил, что зная, из чего сделан данный корпус, водитель дважды подумает, прежде чем ответить на звонок или написать смс за рулём. Это будет тихим напоминанием о том, что нужно сосредоточиться на дороге, а не на телефоне.
Всего будет вручную сделано 153 металлических корпуса — по числу аварий, которые произошли в Швеции с момента принятия закона о запрете телефонов за рулём. И из разбитых в этих ДТП автомобилей. Стоимость — околь 70 долларов США. Вырученные средства будут переданы шведской организации Trafikskadefonden, которая помогает людям, попавшим в ДТП. Приобрести их можно на сайте crashedcases.com
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