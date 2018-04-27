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ГИБДД проведет работу над ошибками дорожных камер
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ГИБДД проведет работу над ошибками дорожных камер 

Авторадио 12 минут назад
Госавтоинспекция решила разобраться с ошибками комплексов видеофиксации. В прошлом году с их помощью выявили 83 миллионов нарушений. А обжаловано только полпроцента. Из них 80 процентов связано с тем, что за рулем находился не собственник автомобиля. Исходя из этого делается вывод, что ошибки камер — это статистическая погрешность. Однако за ней стоят люди. Даже если взять оставшиеся 20 процентов от тех, кто обжаловал — это 86 тысяч человек наказанных без вины. Кроме того, как утверждают эксперты «Российской газеты», столь низкий показатель жалоб связан не с тем, что камеры не ошибаются, а с тем, что люди не обжалуют вынесенные в отношении них постановления. Проще заплатить 250 рублей штрафа, чем обжаловать его в ГИБДД, а то и в суде. Сейчас в главке ищут способы, которые позволят собирать доказательства и упростить порядок обжалования.
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