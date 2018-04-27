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В Миассе водитель не уступил дорогу и сбил мотоциклиста
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В Миассе водитель не уступил дорогу и сбил мотоциклиста 

Уральский меридиан 8 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Вчера, 26 апреля, в вечернее время в городе Миасс на переулке Элевоторном возле дома 1/2 80-летний водитель, управляя автомобилем Лада-217230, перед началом движения, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Мотоцикл Raser, под управлением 34-летнего водителя.
«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла, получил травмы, лечение амбулаторное», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
По статистике ГИБДД на территории Миасса за март 2018 года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло, 24 получили ранения.
Фото ГИБДД Челябинской области.
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