В Миассе водитель не уступил дорогу и сбил мотоциклиста

Вчера, 26 апреля, в вечернее время в городе Миасс на переулке Элевоторном возле дома 1/2 80-летний водитель, управляя автомобилем Лада-217230, перед началом движения, не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Мотоцикл Raser, под управлением 34-летнего водителя.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла, получил травмы, лечение амбулаторное», — сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

По статистике ГИБДД на территории Миасса за март 2018 года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибло, 24 получили ранения.

Фото ГИБДД Челябинской области.