В Пензенской области бетонный столб рухнул на парковку

В Кузнецком районе Пензенской области забор помешал рухнувшему на парковку столбу раздавить припаркованный автомобиль. Информация об инциденте появилась в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте» в минувший четверг, 26 аперля. Один из очевидцев запечатлел последствия ЧП на камеру своего мобильного телефона, впоследствии выложив снимки в Сеть.

Судя по кадрам, бетонный столб рухнул на автомобильную парковку на улице Пензенской в Кузнецке рядом со зданием МРЭО ГИБДД. Упавшая опора вреда припаркованным машинам не нанесла. Рухнувшую конструкцию остановил металлический забор: ограждение в буквальном смысле спасло автомобиль марки « Лада ».

«Водителю «Лады» сильно повезло, что забор оказался крепким и столб до лобового стекла не достал», «В рубашки родился», «Хозяину авто повезло, могло быть хуже», «Уважение столба к тазу зашкаливает» — оставляли комментарии подписчики Интернет-сообщества.

Приехавшие на место специалисты соорудили деревянную опору для столба, а владелец «удачливого» авто благополучно отогнал его подальше от опасного места.