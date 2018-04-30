При столкновении трех иномарок в Краснодаре пострадали шесть человек

КРАСНОДАР, 30 апреля. / ТАСС /. Шесть человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Краснодаре в воскресенье вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД

"По предварительной информации, столкнулись три машины — иномарки. Пострадали шесть человек, в том числе 16-летний подросток, погибших нет", — сказал представитель ведомства.

Он уточнил, что авария произошла на Ростовском шоссе — оживленной магистрали, одном из основных выездов из города. ДТП, предположительно, произошло после того, как один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, обстоятельства произошедшего устанавливаются.