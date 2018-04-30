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При столкновении трех иномарок в Краснодаре пострадали шесть человек
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При столкновении трех иномарок в Краснодаре пострадали шесть человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Шесть человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Краснодаре в воскресенье вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"По предварительной информации, столкнулись три машины — иномарки. Пострадали шесть человек, в том числе 16-летний подросток, погибших нет", — сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что авария произошла на Ростовском шоссе — оживленной магистрали, одном из основных выездов из города. ДТП, предположительно, произошло после того, как один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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