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В Краснодаре на пешеходном переходе сбили 9-летнюю школьницу
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В Краснодаре на пешеходном переходе сбили 9-летнюю школьницу 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Днём 25 апреля в Краснодаре произошло очередное ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Как рассказали порталу «За Рулём — Кубань» в ГИБДД кубанской столицы, инцидент произошёл на пересечении улиц Калинина и Калининградской. 9-летняя школьница, убедившись, что её пропускают водители, стала переходить двухполосную проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Однако 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, не смотря на остановившийся попутный транспорт, притормаживать не стал, и сбил девочку.
В результате ДТП школьницу с травмами доставили в ДККБ Краснодара. Предварительный виновник: водитель «Четырнадцатой», нарушивший правила проезда пешеходного перехода. Отметим, что подобный инцидент произошёл в Краснодаре 20 апреля — водитель автомобиля Ford также не среагировал на остановившийся перед пешеходным переходом транспорт, и сбил 10-летнюю школьницу, которая в результате впала в кому.
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