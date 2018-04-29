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В Краснодаре под колеса иномарки угодил 8-летний мальчик
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В Краснодаре под колеса иномарки угодил 8-летний мальчик 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 29 апр. — Новая Кубань. Вчера в краевой столице произошло два ДТП, в которых пострадали дети.
Около 12 часов дня на улице Зиповской на нерегулируемом пешеходном переходе белая иномарка сбила 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу с отцом. Ребенок был госпитализирован, а водитель машины скрылся, его разыскивает полиция.
Вечером того же в Юбилейном микрорайоне на улице 70 лет Октября автомобиль сбл 8-летнего мальчика на самокате. Школьник катался по тротуару, но в какой-то момент выехал на проезжую часть дороги, где и угодил под машину. В больнице у мальчика диагностировали сотрясением мозга и черепно-мозговую травму.
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