В Краснодаре под колеса иномарки угодил 8-летний мальчик

Краснодар. 29 апр. — Новая Кубань. Вчера в краевой столице произошло два ДТП, в которых пострадали дети.

Около 12 часов дня на улице Зиповской на нерегулируемом пешеходном переходе белая иномарка сбила 6-летнюю девочку, которая переходила дорогу с отцом. Ребенок был госпитализирован, а водитель машины скрылся, его разыскивает полиция.

Вечером того же в Юбилейном микрорайоне на улице 70 лет Октября автомобиль сбл 8-летнего мальчика на самокате. Школьник катался по тротуару, но в какой-то момент выехал на проезжую часть дороги, где и угодил под машину. В больнице у мальчика диагностировали сотрясением мозга и черепно-мозговую травму.