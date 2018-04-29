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Новые ограничения движения ожидаются в Петербурге
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Новые ограничения движения ожидаются в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С понедельника, 30 апреля в Петербурге начнут действовать новые ограничения движения для автолюбителей, сообщили в ГАТИ.
С полуночи 30 апреля до 23:00 2 мая и с 23:00 2 мая до 23:00 11 мая изменения коснутся участка Владимирского проспекта от Колокольной улицы до Невского проспекта.
Здесь будет проходить ремонт трамвайных путей.
До 14 октября ограничат также движение по Огородному переулку от улицы Маршала Говорова до улицы Трефолева.
До 23 мая будет недоступен автомобилистам участок Кубинской улицы от Митрофаньевского путепровода до Краснопутиловской улицы, включая перекрёстки из-за ремонта дорожного покрытия.
Также закроют улицу Турку от улицы Белы Куна до Бухарестской улицы в период с 1 по 16 мая.
Дорожные работы в преддверии чемпионата мира по футболу пройдут также на Можайской улице, Октябрьской набережной, Краснопутиловской улице, проспекте Обуховской Обороны, Тамбовской улице, Набережной регги Карповки и других.
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