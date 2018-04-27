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В Татарстане полицейский погиб в ДТП после погони за нарушителем
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В Татарстане полицейский погиб в ДТП после погони за нарушителем 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудник полиции погиб в результате ДТП в Татарстане после погони за нарушителем, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по республике.
"Примерно в час ночи 27 апреля возле одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили автомобиль, нарушающий ПДД. На законное требование полицейских об остановке водитель BMW не подчинился и продолжил движение… На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем LADA Priora, который следовал на встречном направлении с включенными проблесковыми маячками", — отмечается в сообщении.
В результате ДТП двое полицейских и водитель BMW были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице. Состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное.
Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в 2015 году он был лишен права управления автомобилем сроком на год.
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