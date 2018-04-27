В Татарстане полицейский погиб в ДТП после погони за нарушителем

КАЗАНЬ, 27 апреля. / ТАСС /. Сотрудник полиции погиб в результате ДТП в Татарстане после погони за нарушителем, сообщила в пятницу пресс-служба МВД по республике.

"Примерно в час ночи 27 апреля возле одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили автомобиль, нарушающий ПДД. На законное требование полицейских об остановке водитель BMW не подчинился и продолжил движение… На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов, не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем LADA Priora, который следовал на встречном направлении с включенными проблесковыми маячками", — отмечается в сообщении.

В результате ДТП двое полицейских и водитель BMW были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в больнице. Состояние второго полицейского оценивается как удовлетворительное.

Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, в 2015 году он был лишен права управления автомобилем сроком на год.