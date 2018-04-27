Женщина, истекающая кровью, и неожиданные роды в машине: тюменские врачи рассказали про свои рабочие будни 

Накануне, 26 апреля, в Тюмени определили лучшие бригады скорой помощи. Соревновались три врачебные и четыре фельдшерские бригады. В итоге победила команда подстанции № 1. Бригада, состоящая из врача Евгения Мохирева, фельдшера Елены Плохиновой и водителя Русланбека Ражапбаева вместе работают шесть. Участники конкурса рассказали о самых запоминающихся случаях в их работе. К примеру, в начале этой недели прохожий отказался помочь медикам. К частью, на помочь позже пришел другой человек. Это произошло 24 апреля, когда поступил экстренный вызов от женщины, у которой началось желудочно-кишечное кровотечение. Требовалась срочная госпитализация. — В здании, где это произошло, не было лифта, и единственный случайный свидетель отказался принести легкие мягкие носилки из автомобиля и поучаствовать в транспортировки пациента. С таким я столкнулась впервые, но все же мне удалось найти помощников, пока врач продолжал спасать женщине жизнь. В областной клинической больнице №1 нас встретил хирург и реанимационная бригада, пациентку передали в тяжёлом состоянии, — рассказывает Елена Плохинова.
В работе скорой помощи важна работа каждого, включая и водителя
«Ребенок выскочил прямо в руки»
Еще одной интересной историей поделился фельдшер Сергей Федянкин, который в скорой работает 16 лет. Недавно ему впервые за все время пришлось принять роды у тюменки. — Бригада госпитализировала роженицу в третий роддом, но до него не доехала всего 500 метров. Все случилось за считанные секунды — ребенок выскочил прямо в руки и громко закричал. Женщина смотрела на меня испуганными глазами, она еще не успела осознать происшедшее. Родился здоровый мальчик весом 3 килограмма, — рассказывает Сергей Федянкин. Как сообщает пресс-служба скорой помощи, все участники конкурса профмастерства показали высокие результаты. Медикам приходилось спасать условных пострадавших: одному завели сердце, а второму остановили опасное кровотечение при открытом переломе бедра. — С какими непредсказуемыми ситуациями не приходилось бы сталкиваться медикам и водителям скорой помощи, они всегда действуют решительно и точно, — заверяет Ирина Бердюгина, пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».