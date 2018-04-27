В Казани отремонтируют улицу Короленко

Ремонт пройдет на участке от проспекта Ямашева до улицы Воровского. Отремонтировать планируют 53 000 кв. метров.

На дороге уложат новый слой асфальта и нанесут разметку. Отремонтируют тротуары и установят дорожные знаки.

Улица Короленко находится в Ново-Савиновском и Московском районах. Протяженность улицы — 2,7 км. Дороги планируют отремонтировать во всех районах Казани. На ямочный ремонт из бюджета города выделили 53 700 000 рублей, сообщает Миндортранс РТ.

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