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В Казани отремонтируют улицу Короленко
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В Казани отремонтируют улицу Короленко 

Казанский Портал 1 час назад
Ремонт пройдет на участке от проспекта Ямашева до улицы Воровского. Отремонтировать планируют 53 000 кв. метров.
На дороге уложат новый слой асфальта и нанесут разметку. Отремонтируют тротуары и установят дорожные знаки.
Улица Короленко находится в Ново-Савиновском и Московском районах. Протяженность улицы — 2,7 км. Дороги планируют отремонтировать во всех районах Казани. На ямочный ремонт из бюджета города выделили 53 700 000 рублей, сообщает Миндортранс РТ.
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