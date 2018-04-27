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В Казани погиб автоинспектор во время погони за водителем-нарушителем
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В Казани погиб автоинспектор во время погони за водителем-нарушителем 

Вести.Ru 1 час назад
В Казани полицейские выясняют обстоятельства ночного происшествия, в результате которого погиб сотрудник Госавтоинспекции и еще один был ранен, передает "Интерфакс".
По данным МВД Татарстана, в ночь на пятницу около одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили автомобиль, двигавшийся с нарушением ПДД.
Водитель автомобиля BMW не подчинился требованию полицейских остановиться и продолжил движение, превысив допустимую скорость. Информацию о нарушителе инспектор передал другим нарядам ДПС. Нарушителя, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД.
По данным полиции, на перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов злоумышленник на большой скорости выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с патрульным автомобилем "Лада Приора", выехавшим на встречную полосу с включенными проблесковыми маячками.
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