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На Тополинке пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил пожилую женщину
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На Тополинке пенсионер на «Жигулях» насмерть сбил пожилую женщину 

74.ru 40 минут назад
Фото: 74.ru
26 апреля на улице Академика Королёва 61-летний водитель «Жигулей» сбил женщину. Родственники погибшей утверждают, что она переходила дорогу по «зебре».
— Погибла наша свекровь. Она пошла снимать деньги из банкомата от Академика Королёва, 10 в сторону Академика Сахарова. Сбил ее пожилой мужчина на наглухо тонированной «семёрке». Полиции он пытается рассказать, что она как-то неправильно переходила — типа наискосок, хотя там некуда идти — стоит забор, — рассказала 74.ru родственница погибшей Ирина.
Близкие погибшей считают, что тонировка стёкол в машине превышала норму
В отделе пропаганды БДД ГИБДД города сообщили, что с места ДТП женщина была госпитализирована и скончалась в больнице.
— 61-летний водитель ВАЗ-21074 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне видимости пешеходного перехода, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Обстоятельства аварии устанавливаются. Семья погибшей ищет свидетелей ДТП.
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