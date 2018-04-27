Volkswagen вложил 15 миллиардов евро в будущее.

Конечно не секрет, что очень многие компании, которые занимаются производством автомобилей сейчас начинают активно подготавливать себе почву на будущее.

А как считается, то будущее за автомобилями, которые будут работать от иных, новых источников питания — это электромобили, а также беспилотные авто. Volkswagen является одним из самых крупнейших автоконцернов германского происхождения, которые зарабатывают в год миллиарды долларов. Было принято решение вложить 15 миллиардов евро в развитие автомобилей будущего. Уже составлен план на несколько лет вперед.

К 2020 году планируют представить на китайском рынке 15 совершенно новых автомобилей.

К 2025 году рынок пополнится ещё 40 моделями. Напомним, что на открытии Пекинского автомобильного салона уже были представлены 9 новых автомобилей.