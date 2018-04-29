Отдых на даче: вот что поможет вам расслабиться

Наконец-то май! Многие из нас отправятся на дачу, чтобы отдохнуть после холодной весны. Уснуть на свежем воздухе с книжкой в руках, устроить посиделки в компании друзей, вывезти детей на природу — все эти дачные радости так близки и понятны нам. И для каждой у сети гипермаркетов «Леруа Мерлен» есть своё решение. Рассказываем подробнее.

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Гамаки

Как приятно ощущать размеренное покачивание, словно в колыбели, дуновение ветерка и теплые солнечные лучи на коже! Вот для этого дачного удовольствия и нужен гамак. Современные гамаки могут быть разными: от классического, который привязывают к двум деревьям или столбам и покачиваются из стороны в сторону, до плетёного подвесного кресла с удобными подушками, где можно спрятаться словно в домике. Лучше берите сразу несколько, чтобы точно избежать борьбы за самое удобное местечко!

Выбирая гамак, позаботьтесь о том, чтобы вам в нем было удобно. Например, плетеный гамак может быть не очень удобным, и тогда на помощь вам придет специальный матрас ил подушка. Среди тканевых гамаков самыми экологичными и приятными на ощупь считаются хлопковые, но они быстро промокают под дождем. Так что будьте готовы прятать его в сухое место при первых признаках непогоды. Чтобы на гамаке было прохладно и комфортно даже в самый жаркий день, поместите его в тень или соорудите над ним навес. Отличная альтернатива классическим гамакам — подвесные кресла. Если повесить несколько таких, а рядом поставить стол, то вот вам и полноценная зона отдыха для всей семьи!

Ольга Митник, дизайнер-архитектор:

— При выборе садовой мебели важно не забывать, что мебель находится именно на улице, а летом у нас бывает и дождь, и холод, и грязь. Это значит, что надо внимательно подходить к выбору материалов, чтобы потом не разочароваться. Например, располагаться на металлической или кованой мебели без мягких сидений вечером может быть холодно, особенно класть руки на металлические подлокотники. Когда сидишь на плетёной мебели в шортах, потом на ногах остаются отпечатки узора плетения.

Не ограничивайте себя стандартным набором мебели: диваны, кресла, лавки, стулья. Кресло-гамак или необычный шезлонг могут стать интересной и очень удобной альтернативой просто дачному креслу. Не забывайте про свет в саду: он создаёт удивительную атмосферу вечером. Из точечных светильников на солнечных батарейках можно выложить красивые композиции, но их должно быть много. Отлично подойдут световые гирлянды, китайские фонарики и свечи. Кстати, свечи могут и отпугивать насекомых.

И помните, что в Интернете есть множество идей, как сделать некоторые элементы садовой обстановки самостоятельно, а в «Леруа Мерлен» можно найти не только готовую мебель, но и все необходимые материалы для реализации любой нестандартной идеи.

pallagestudio.com Садовая мебель

Идеальный вариант для небольшого участка — это складные стулья и стол или мебель на колёсиках. Но если у вас есть отдельная площадка или терраса специально для застолий, лучше выбрать кресла и диваны — на них приятнее проводить долгие вечера в компании друзей.

Прежде чем приобрести мебель, стоит подумать не только об удобстве, но и о том, зачем и как надолго она вам нужна. Бывает, например, одноразовая мебель, которой хватит на одну поездку. Пластиковая мебель самая легкая и неприхотливая, но может сильно нагреваться и быть не такой удобной как, например, деревянная.

Самый популярный вариант для дачи — плетёная мебель, ведь она прочная, долговечная, при этом легкая, а главное эстетичная и прекрасно будет смотреться в любом саду. Но проследите, чтобы такая мебель была оснащена подушками, которые легко снимаются и стираются. А самый долговременный вариант — это металлическая мебель: ее можно хоть круглый год держать на участке, и никуда не убирать на зиму.

Тенты

Одна из весенних радостей на даче — это застолье под открытым небом. Если вы не выносите палящее солнце, но при этом хотите завтракать, обедать и ужинать на свежем воздухе, вас спасёт тент! Во-первых, он вместит большую компанию, во-вторых, его при желании можно перемещать с места на место или вообще убрать, в отличие от полноценной беседки, в-третьих, в его спасительной тени можно укрыться в любой момент, тем более, если вы планируете провести целый день на улице.

При выборе тента обратите внимание на несколько важных моментов. Во-первых, опоры должны быть из нержавеющего материала, как можно толще. Имейте в виду, что если тент вы ставите не на несколько дней, а на весь сезон, то лучше, чтобы он имел многогранную форму: она гораздо лучше выдерживает порывы ветра. Дополнительную устойчивость тенту придаст небольшой заборчик. Ну а высший пилотаж — это не просто металлическая, а кованая конструкция, да еще и москитной сеткой.

Кристина Цымбал, дизайнер интерьеров:

— В зоне отдыха на дачном участке, естественно, должны быть места для сидения, предпочтение лучше отдать непромокаемой мебели из ротанга, неплохую службу могут сослужить спиленные пни деревьев. Нельзя забывать о такой необходимой установке на дачном участке, как тент. В наших широтах при постоянно меняющейся погоде это незаменимый атрибут дачного отдыха, особенно если нет возможности построить террасу.

Богатый выбор тентов есть в «Леруа Мерлен». Хорошим решением будет установка гамака или качелей, которые легко можно переставить под тент в плохую погоду. Из больших камней можно обустроить место для огня, будет приятно наблюдать за костром из дома или с террасы. Заменить костёр можно мангалом или барбекю.

kristina-cymbal.ru Качели

Садовые качели — это чудесный гибрид дивана, гамака и тента, который либо заменит всё перечисленное, либо станет приятным дополнением. На качели можно сесть втроём или даже вчетвером, и в первую очередь эту идею оценят дети. Можно просто прилечь в книгой или журналом и отдохнуть в тенёчке. А можно вообще устроить тихий час на природе, ведь такие качели могут представлять собой настоящую подвесную кровать, порой двуспальную. И не бойтесь дождя: тент, козырёк или просто водоотталкивающая ткань спасут качели от любой стихии.

То, как и где вы будете использовать качели, влияет на выбор материала и конструкции. Например, деревянные качели отлично вписываются в садовый ландшафт, но они требуют особого ухода и бережного отношения. Самые крепкие и устойчивые — это металлические качели, но и тут есть свои хитрости. Обратите внимание на ножки качелей! Прямые могут использоваться только на твердых поверхностях, в мягкую землю они просто провалятся. А вот дугообразные ножки позволят вам установить качели где угодно.

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Мангалы

Еще один важный атрибут для дачного отдыха — это мангал. Для большинства жителей России наступление мая — это сигнал, что пора мариновать мясо, чистить шампуры и устанавливать мангал, если его ещё нет. Современные мангалы могут представлять собой целую летнюю кухню, на которой можно приготовить, плов, суп, стейки, даже кашу. Если вы мечтаете о домашней выпечке, вам пригодится тандыр.

Начнем с того, что небольшие разборные мангалы — это вариант для пикника. А для регулярного безопасного использования на свежем воздухе вам все-таки пригодится массивный стационарный вариант, многофункциональный, чтобы можно было хоть целый день питаться на свежем воздухе. Важно, чтобы у мангала были толстые стенки: для нержавеющей стали — три миллиметра, для чугуна — восемь миллиметров. Так и еда будет вкуснее, и служить мангал вам будет годами! А еще, чтобы шашлык равномерно пропекся, важна глубина мангала — минимум 10 сантиметров, а лучше 15-18.

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