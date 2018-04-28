В Орле рядом с «МЕТРО» может появиться гипермаркета «Леруа Мерлен»

Издание «Красная строка» подтвердило информацию о планах по строительству и открытию в Орле гипермаркета «Леруа Мерлен», специализирующегося на строительных материалах.

По замыслу властей, выделить под него участок земли должны без проведения торгов. Гипермаркет подводят под «инвестиционный проект», так как планируется вложение около 1,5 млрд рублей и ввод более 200 новых рабочих мест.

Напомним, 12 апреля прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Орла в части изменения территориальных зон Ж-1 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) и Р-1 (зона городских парков, скверов, садов, бульваров, набережных) на О-1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения) в границах земельных участков 58, 61, 62 по проекту межевания территории в районе дома №31 по улице Раздольной. В документах о «Леруа Мерлен» информации не было, но сейчас действия властей становятся понятнее.

Ранее СМИ писали, что появление такого гиганта приведет к упадку орловского сегмента этого рынка: конкурировать небольшим магазинам будет довольно сложно.

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