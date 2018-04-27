В Нижегородской области на овощехранилище нашли тела двух детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости . Обгоревшие тела двух малолетних детей были обнаружены в ночь с четверга на пятницу в заброшенном здании овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

По информации источника, тела детей были найдены ночью сотрудниками пожарной охраны, которые прибыли на склад, находящийся в 200 метрах от деревни Осинки, по сигналу о задымлении. На месте выяснилось, что пожара нет, возгорание было лишь на небольшой пощади, но именно там и обнаружили останки двоих детей.

"Дети не опознаны, на вид им меньше семи лет", — уточнил источник. Он сообщил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета , которые выясняются обстоятельства происшедшего. В региональном управлении Следственного комитета информацию пока не комментируют.

Информацию о погибших детях подтвердили в полиции Семенова, но от комментариев отказались.