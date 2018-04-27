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В Нижегородской области на овощехранилище нашли тела двух детей
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В Нижегородской области на овощехранилище нашли тела двух детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Обгоревшие тела двух малолетних детей были обнаружены в ночь с четверга на пятницу в заброшенном здании овощехранилища в Семеновском районе Нижегородской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По информации источника, тела детей были найдены ночью сотрудниками пожарной охраны, которые прибыли на склад, находящийся в 200 метрах от деревни Осинки, по сигналу о задымлении. На месте выяснилось, что пожара нет, возгорание было лишь на небольшой пощади, но именно там и обнаружили останки двоих детей.
"Дети не опознаны, на вид им меньше семи лет", — уточнил источник. Он сообщил, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, которые выясняются обстоятельства происшедшего. В региональном управлении Следственного комитета информацию пока не комментируют.
Информацию о погибших детях подтвердили в полиции Семенова, но от комментариев отказались.
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