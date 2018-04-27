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РСА не поддержал идею применения европротокола при всех ДТП без пострадавших
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РСА не поддержал идею применения европротокола при всех ДТП без пострадавших 

Агентство «Москва» 1 час назад
Применение европротокола для всех дорожно-транспортных происшествий без пострадавших может осложнить урегулирование споров по страховым выплатам. Такое мнение в интервью Агентству городских новостей «Москва» высказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
«Мы относимся к этому (применению европротокола для всех ДТП без пострадавших — прим. АГН «Москва») крайне скептически. Мы опасаемся, что практика урегулирования таких ДТП будет непростая, будет много споров. Как страховщики будут определять, кому производить выплату? Никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба, если оба участника будут отрицать свою вину. Конечно, технические средства фиксации ДТП как-то помогут в этом вопросе, но и с ними споров будет много», — сказал Е. Уфимцев.
Он напомнил, что в случае, когда вину установить невозможно, страховщики, согласно закону об ОСАГО, должны будут выплатить каждому участнику ДТП по 50%.
«В результате пострадавшие не будут получать возмещения в должном объеме, а виновники ДТП будут обогащаться за их счет. Поэтому РСА настаивает на том, что в спорных ситуациях не стоит оформлять европротокол. Намного разумнее обратиться в полицию для фиксации всех обстоятельств сотрудниками ГИБДД (на месте ДТП или по их согласию на ближайшем пункте ДПС), а затем дождаться результатов административного расследования», — пояснил собеседник агентства.
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