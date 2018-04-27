РСА не поддержал идею применения европротокола при всех ДТП без пострадавших

«Мы относимся к этому (применению европротокола для всех ДТП без пострадавших — прим. АГН «Москва») крайне скептически. Мы опасаемся, что практика урегулирования таких ДТП будет непростая, будет много споров. Как страховщики будут определять, кому производить выплату? Никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба, если оба участника будут отрицать свою вину. Конечно, технические средства фиксации ДТП как-то помогут в этом вопросе, но и с ними споров будет много», — сказал Е. Уфимцев.

Он напомнил, что в случае, когда вину установить невозможно, страховщики, согласно закону об ОСАГО, должны будут выплатить каждому участнику ДТП по 50%.