Томич вылетел с трассы в Курганской области и попал в больницу 

На территории Частоозерского района Курганской области перевернулся легковой автомобиль.
Накануне, 26 апреля, около 14.30 часов на 456 километре автодороги «Макушино–Частоозерье–Бердюжье (Обход Казахстана)» 40-летний житель города Томска, управляя автомобилем CHEVROLET, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области, в результате происшествия водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Фото с места происшествия УГИБДД УМВД России по Курганской области