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Работа медицинских вертолётов в Москве будет круглосуточной
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Работа медицинских вертолётов в Москве будет круглосуточной 

Вестник Бутова 55 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Напомним: уже сейчас медицинские вертолёты вылетают на вызовы в течение 18 часов в сутки вместо прежних 16 часов. Сейчас на территории столицы находится 31 вертолётная площадка.
О предстоящем круглосуточном режиме работы московских авиамедицинских бригад сообщил главный врач Станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов.
Кроме времени работы медицинских вертолётов возрастает и число больных, которым они оказывают помощь. Если вначале медицинскими вертолётами в Москве госпитализировали лишь пострадавших в ДТП, но сейчас этот способ транспортировки применяют и к пациентам с соматическими заболеваниями — инфарктом, инсультом и судорожным синдромом.
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