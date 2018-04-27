Работа медицинских вертолётов в Москве будет круглосуточной

Напомним: уже сейчас медицинские вертолёты вылетают на вызовы в течение 18 часов в сутки вместо прежних 16 часов. Сейчас на территории столицы находится 31 вертолётная площадка.

О предстоящем круглосуточном режиме работы московских авиамедицинских бригад сообщил главный врач Станции скорой и неотложной помощи Николай Плавунов

Кроме времени работы медицинских вертолётов возрастает и число больных, которым они оказывают помощь. Если вначале медицинскими вертолётами в Москве госпитализировали лишь пострадавших в ДТП, но сейчас этот способ транспортировки применяют и к пациентам с соматическими заболеваниями — инфарктом, инсультом и судорожным синдромом.