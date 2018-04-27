Возбуждено уголовное дело в отношении водителя «БМВ», совершившего ДТП с патрульным автомобилем

«Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в отношении 31-летнего водителя » БМВ », совершившего столкновение с патрульным автомобилем « Лада Приора», в результате которого погиб сотрудник полиции, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Сегодня примерно в час ночи возле одного из домов по улице Восстания в Казани сотрудники ДПС заметили автомобиль, нарушающий ПДД. На законное требование полицейских об остановке водитель «БМВ» не подчинился и продолжил движение, превысив допустимую скорость. Информация о нарушителе была передана другим нарядам ДПС.

Водителя иномарки, пытавшегося скрыться, преследовали несколько экипажей ГИБДД. Однако, неоднократно нарушая правила, не соблюдая предписания дорожных знаков и подвергая риску жизнь и здоровье других участников дорожного движения мужчина продолжил движение. На перекрестке улиц Волгоградская и Декабристов не выбрав безопасную скорость, иномарка выехала на запрещающий сигнал светофора. В результате было совершено столкновение с патрульным автомобилем «Лада Приора», который следовал во встречном направлении с включенными проблесковыми маячками.

Двое полицейских и водитель БМВ были госпитализированы. Один из инспекторов ДПС от полученных травм, не приходя в сознание, скончался. Состояние второго полицейского оценивается удовлетворительно.

«Правонарушителем оказался 31-летний житель Казани, ранее судимый. Кроме того, в 2015 году он был лишен права управления транспортным средством сроком на год», — добавила Ирина Волк.